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إصابة بنزيمة بفيروس كورونا

المهاجم الفرنسي

إصابة بنزيمة بفيروس كورونا

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مدريد - فرانس برس

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أعلن ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إصابة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة بفيروس كورونا، بحسب ما نشر في موقعه الرسمي، من دون إضافة المزيد من التفاصيل.

واكتفى النادي الملكي ببيان قال فيه "يعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبنا كريم بنزيمة بفيروس كوفيد-19".

وجاءت إصابة الهداف الفرنسي الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا هذا الصيف بعد استبعاده لأعوام بسبب قضية الشريط الجنسي الخاص بزميله السابق في "الديوك" ماتيو فالبوينا، في فترة بدء المباريات التحضيرية للموسم الجديد (المباراة المقبلة الأحد ضد رينجرز الأسكتلندي).

وأمام الفرنسي المتسع من الوقت للتعافي والعودة إلى الفريق الملكي الذي يبدأ رحلته مع مدربه الجديد القديم الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدوري الإسباني اعتباراً من 14 آب/أغسطس في ملعب ديبورتيفو ألافيس.

وسبق لريال أن عانى الموسم الماضي من إصابات عدة في صفوفه بفيروس كورونا، أبرزها لقائده المنتقل إلى باريس سان جرمان الفرنسي سيرخيو راموس ومواطن بنزيمة المدافع رافايل فاران المرشح أيضاً رحيله هذا الصيف عن عملاق مدريد بحسب التقارير.

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