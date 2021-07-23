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بوكيتينو يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2023

من تجديد العقد

بوكيتينو يمدد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2023

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باريس - فرانس برس

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أعلن باريس سان جيرمان وصيف بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة، أن مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدد عقده مع النادي حتى عام 2023.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع بوكيتينو في يناير الماضي حتى 30 يونيو 2022 مع إمكانية التمديد لمدة عام، وذلك خلفا للألماني توماس توخيل المقال من منصبه.

وقتها كان بوكيتينو حرا منذ اقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي في نوفمبر 2019، وقاد فريق العاصمة إلى وصافة الدوري ولقب كأس فرنسا.

وقال بوكيتينو الذي التزم الصمت في نهاية الموسم عندما انتشرت شائعات مفادها أنه طلب ترك النادي، في بيان لسان جرمان أنه "سعيد جدا لنفسه وجهازه الفني".

وأضاف "من المهم جدا بالنسبة لنا أن نشعر بدعم وثقة النادي وسنفعل كل شيء لجعل الجماهير فخورة بنا".

وقال رئيس سان جيرمان القطري ناصر الخليفي "نحن سعداء بتمديد ماوريسيو لمغامرته داخل عائلة باريس سان جيرمان"، مضيفا "بقيادة ماوريسيو، نحن متحمسون وواثقون".

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