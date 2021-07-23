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توتنهام يبقي سون حتى 2025

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توتنهام يبقي سون حتى 2025

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لندن - رويترز

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قال توتنهام هوتسبير اليوم الجمعة، إن المهاجم سون هيونغ مين مدد عقده لمدة أربع سنوات ليبقى في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم حتى 2025.

وسجل مهاجم كوريا الجنوبية 107 أهداف وقدم 64 تمريرة حاسمة في 280 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه إلى النادي اللندني في 2015 من باير ليفركوزن الألماني.

وشكل سون (29 عاما) ثنائيا خطيرا مع مهاجم انجلترا هاري كين وسجلا سويا 40 هدفا مع الفريق في 68 مباراة بالدوري الممتاز بالموسم الماضي حين احتل توتنهام المركز السابع.

وقال سون في بيان للنادي "شرف كبير لي أن ألعب هنا ست سنوات وأظهر النادي احتراما هائلا لي وأنا سعيد جدا بالوجود هنا بالتأكيد".

وأضاف "النادي مثل بيتي بسبب الجماهير واللاعبين والطاقم وكان القرار سهلا وسأكون سعيدا بالالتقاء بالجماهير هنا مجددا".

ويبدأ توتنهام موسم الدوري 2021-2022 تحت قيادة المدرب الجديد نونو إسبريتو سانتو حين يستضيف حامل اللقب مانشستر سيتي يوم 15 أغسطس.

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