كاربن مدرباً لمنتخب روسيا بعد تشيرشيسوف

عين الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الجمعة، فاليري كاربن مدربا جديدا للمنتخب الوطني أملا في التأهل لكأس العالم العام المقبل بعد الخروج المخيب من بطولة أوروبا.

واستغنت روسيا عن خدمات المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف في وقت سابق هذا الشهر بعد أن تذيل المنتخب مجموعته في بطولة أوروبا الأخيرة.

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وتجرعت روسيا هزيمتين ثقيلتين وحققت فوزا واحدا رغم خوض معظم المباريات على أرضها مما أثار انتقادات واسعة من الجماهير والنقاد.

وقاد تشيرتشيسوف، الذي تولى المنصب في أغسطس 2016، روسيا لدور الثمانية في كأس العالم 2018 على أرضه في أفضل أداء لروسيا على الاطلاق في البطولة.

وقال الاتحاد الروسي في بيان إن كاربن سيوقع عقده مع المنتخب الوطني في 26 يوليو. وسيستمر العقد حتى 31 ديسمبر 2021 لكن قد يتم تجديده.

وقضى لاعب الوسط السابق معظم مسيرته في الملاعب في إسبانيا وخاض أكثر من 70 مباراة مع روسيا وقاد نادي روستوف لاحتلال المركز التاسع في الدوري الروسي الموسم الماضي. وقال ألكسندر ديوكوف رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم إن فاليري كاربين "غني عن التعريف".

وأضاف "بعد انتهاء مسيرته في الملاعب اكتسب خبرة تدريبية هائلة من بينها مسيرته الناجحة في السنوات الأخيرة مع نادي روستوف".