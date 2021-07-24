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بايرن ميونيخ يتعادل مع أياكس ودياً

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بايرن ميونيخ يتعادل مع أياكس ودياً

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برلين - فرانس برس

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استهل يوليان ناغلسمان مشواره على رأس الإدارة الفنية لنادي بريان ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، بتعادل مع أياكس أمستردام الهولندي 2-2 الجمعة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في مباراة ودية إعدادية للموسم المقبل.

وانتقل ناغلسمان (34 عاما) إلى الإشراف على النادي البافاري بعد موسمين على رأس لايبزيغ الألماني، بدلا من هانزي فليك المستقيل والمنتقل لتدريب منتخب ألمانيا خلفاً ليواكيم لوف.

وكان أياكس أمستردام البادئ بالتسجيل عبر الدولي المغربي زكرياء لبيض في الدقيقة العاشرة، لكن الدولي الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتينغ نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق.

ومنح الفرنسي الواعد تانغوي كواسي نيانزو (19 عاما) التقدم للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني (48)، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الدنماركي فيكتور ينسن التعادل للفريق الهولندي. ويخوض النادي البافاري مباراة ثانية السبت المقبل ضد نابولي الإيطالي.

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