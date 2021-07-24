بريطانيا تتأهل إلى ربع نهائي كرة القدم للسيدات

تأهل منتخب بريطانيا لكرة القدم لدور الثمانية بمنافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو يوم السبت عقب فوزه على نظيره الياباني 1 - صفر، يوم السبت في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة والتي شهدت فوز المنتخب الكندي على نظيره التشيلي 2 - 1.

ويدين المنتخب البريطاني بالفضل في هذا الفوز للاعبته إلين وايت التي سجلت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

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ورفع المنتخب البريطاني رصيده لست نقاط في صدارة الترتيب، ليؤكد تأهله لدور الثمانية، وتوقف رصيد المنتخب الياباني عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الكندي على نظيره التشيلي 2 -1 ليقترب من الصعود لدور الثمانية.

وتقدمت جانين بيكي بهدفين لكندا في الدقيقتين 39 و47 وردت كارين أرايا بهدف لتشيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 57.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني فيما ظلت تشيلي في المركز الأخير بدون رصيد.