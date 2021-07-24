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تيليس يغيب عن مانشستر يونايتد "عدة أسابيع"

أليكس تيليس
أليكس تعرض إلى إصابة في الكاحل

تيليس يغيب عن مانشستر يونايتد "عدة أسابيع"

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مانشستر - رويترز

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كشف أولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت، أن المدافع أليكس تيليس سيغيب عن الفريق "عدة أسابيع" بعد إصابته في الكاحل.

وساهم الظهير الأيسر البرازيلي في فوز يونايتد 2-1 وديا على ديربي كاونتي الأسبوع الماضي لكنه سيغيب عن مواجهتي برنتفورد و بريستون نورث اند وديا أيضا الأسبوع المقبل.

وقال سولشاير: لسوء الحظ، سقط أليكس وأصيب بالتواء في كاحله وسيغيب عدة أسابيع. نتمنى أن لا تكون إصابته خطيرة لكنه سغيب عن الفريق لبعض الوقت.

وسيلتقي يونايتد مع إيفرتون في أولد ترافورد في السابع من أغسطس المقبل في اخر مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد، قبل أن يستضيف ليدز يونايتد في أولى مباريات الفريقين في الدوري الممتاز بعدها بأسبوع واحد.

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