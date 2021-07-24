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مانشستر يونايتد يمدد عقد سولشاير 3 أعوام

سولشاير برونو فيرنانديز
سولشاير يدرب يونايتد منذ 2018

مانشستر يونايتد يمدد عقد سولشاير 3 أعوام

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مانشستر - د ب أ

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم السبت تمديد عقد مدربه النرويجي أولي غونار سولشاير لمدة ثلاثة أعوام.

وتولى سولشاير تدريب مانشستر في 2018 خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو، وسيبقى في أولد ترافورد حتى 2024 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأبرم مانشستر الجمعة صفقة مهمة بتعاقده مع اللاعب الإنجليزي الدولي الشاب جادون سانشو من صفوف بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 85 مليون يورو.

وقاد سولشاير فريقه مانشستر لإنهاء الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي في المركز الثاني بجانب الخسارة في نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال الإسباني، لكن لم يحقق بعد أي بطولة كبرى مع الفريق على مدار عامين ونصف العام.

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