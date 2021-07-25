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تعادل البرازيل وساحل العاج بلا أهداف

البرازيل ساحل العاج
الفريقان يملكان 4 نقاط

تعادل البرازيل وساحل العاج بلا أهداف

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طوكيو- د ب أ

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خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب ساحل العاج يوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب ساحل العاج صاحب المركز الثاني.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 -2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 -1.

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