سولشاير يؤكد محاولات التجديد مع بوغبا

قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم إن بول بوغبا يظل في مفاوضات مع النادي بشأن الحصول على عقد جديد، كما أنه يتطلع لبداية الموسم الجديد.

وأصبح مستقبل اللاعب الفرنسي الدولي مرة أخرى محل شك وسط تقارير تشير إلى أن هناك جمودا في المفاوضات حول بقائه مع مانشستر يونايتد. وسيصبح بوغبا لاعبا حرا خلال أقل من عام ويشاع الآن أنه أصبح هدفا لباريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو.

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ومع ذلك، لا يزال سولشاير واثقا من أن بوغبا، 28 عاما، الذي قضى خمسة مواسم مع مانشستر يونايتد، سيظل في موقعه لما بعد فترة الانتقالات الحالية.

وقال سولشاير " هناك مفاوضات بين ممثلي بول وممثلي النادي. كل الحوار الذي أجريته مع بوغبا يدل على أنه يتطلع للموسم المقبل، هناك دائما تكهنات بشأن بوغبا، الكلام بين بول وممثليه. لا أتواجد في كل التفاصيل. لا يوجد لدي ما أقوله في هذا الشأن".

وأكد "بوغبا يعلم ما نشعر به بشأن هذا، وأنا استمتعت بوقتي في العمل معه، وأتمنى أن نواصل العمل سويا".

وحتى الآن لم يتواجد بوغبا في استعدادات مانشستر يونايتد لما قبل الموسم، حيث حصل على فترة راحة إضافية بعدما لعب أربع مباريات مع المنتخب الفرنسي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وخلال حديثه عقب خسارة مانشستر يونايتد أمام كوينز بارك رينجرز 2 - 4 في مباراة ودية اليوم السبت، أشار سولشاير إلى أن بوغبا قد ينضم لزملائه بالفريق في اليومين المقبلين.

وقال عبر قناة النادي عن لاعبي مانشستر يونايتد الذين شاركو في يورو 2020 وكوبا أميركا: العديد من اللاعبين سينضمون للتدريبات يوم الاثنين لذلك سيكون لديهم عدة أسابيع للتدريب معنا".

وأضاف "هكذا هي الأمور، كل عام يكون فيه بطولة دولية، يجب أن يلحقوا بنا. أتمنى أن يكونوا قاموا بالتدريبات التي طلبناها منهم عندما كانوا بعيدين عنا".