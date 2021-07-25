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هدف ميدينا يمنح الأرجنتين نقاط مصر

مصر الأرجنتين
رصيد مصر توقف عند نقطة واحدة

هدف ميدينا يمنح الأرجنتين نقاط مصر

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طوكيو - د ب أ

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سقط المنتخب المصري الأولمبي في فخ الخسارة أمام نظيره الأرجنتيني صفر - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاكوندو ميدينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب المصري عند نقطة واحدة.

وكان المنتخب الأرجنتيني خسر أمام نظيره الأسترالي صفر - 2 في الجولة الأولى، فيما تعادل المنتخب المصري مع الإسباني سلبيا.

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