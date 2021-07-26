إصابة زكريا لاعب مونشنغلادباخ بفيروس كورونا

دخل دينيس زكريا، لاعب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، الحجر الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وبالتالي لن يتمكن من بدء التدريبات مع الفريق الثلاثاء وفقا لما كان مخططا له.

وذكر النادي يوم الاثنين :ثبتت إصابة زكريا "24 عاما" بفيروس كورونا عقب الأجازات. وبالتالي سيتواجد في الحجر الصحي لمدة أسبوع، تحت رعاية أطباء الفريق.

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ويتمتع زكريا، الذي لعب مع المنتخب السويسري في يورو 2020، بصحة جيدة ولم يتواصل مع أي من زملائه بالفريق.

وسيفقد بوروسيا مونشنغلادباخ لاعب خط الوسط الحسن بليا عن الفريق في المستقبل القريب بسبب إصابة في ركبته اليمنى.

وتعرض بليا للإصابة خلال المباراة الودية التي أقيمت السبت أمام فريق ميتز الفرنسي، وسيغيب حتى إشعار آخر.

واضطر اللاعب للخروج بعد دقائق قليلة بمجرد سقوطه على الأرض عقب كرة مشتركة مع مدافع ميتز بوباكار كوياتي.

ويستهل مونشنغلادباخ الموسم الجديد بمواجهة كايزرسلاوترن في كأس ألمانيا في التاسع من أغسطس، وبعدها بأربعة أيام يستضيف بايرن ميونخ بطل الدوري في الجولة الأولى من البوندسليغا.