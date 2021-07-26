توتنهام يضم الشاب خيل.. ويرسل لاميلا إلى إشبيلية

كشف توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أنه ضم إلى صفوفه الجناح الشاب برايان خيل لاعب إشبيلية بناء على عقد لمدة خمسة أعوام بينما انتقل لاعب وسطه إيريك لاميلا إلى النادي الإسباني في إطار الصفقة.



وأمضى خيل الموسم الماضي معارا في صفوف إيبار حيث أحرز أربعة أهداف وهيأ ثلاث فرص للتهديف في الدوري الإسباني قبل أن يهبط الفريق إلى القسم الثاني بعدما احتل المركز الأخير.



وقالت وسائل إعلام بريطانية إن توتنهام سيدفع 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات خيل (20 عاما) الذي خاض ثلاث مباريات دولية مع منتخب إسبانيا حتى الآن.



وحاليا يتواجد خيل في اليابان إذ يشارك مع منتخب بلاده الأولمبي في الدورة الصيفية. وشارك أساسيا من البداية في فوز إسبانيا على أستراليا 1-صفر الأحد.



وهذه هي ثاني صفقة انتقال يبرمها توتنهام تحت قيادة مدربه الجديد نونو إسبريتو سانتو بعد ضم حارس المرمى الإيطالي بييرلويجي جوليني من روما على سبيل الإعارة لموسم واحد.



وينهي رحيل الأرجنتيني الدولي لاميلا مسيرته التي استمرت ثمانية أعوام مع توتنهام منذ انضمامه إليه قادما من روما في أغسطس 2013.



وخلال هذه الفترة شارك لاميلا في 257 مباراة مع النادي في جميع المنافسات وأحرز 37 هدفا.

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