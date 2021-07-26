محمد صلاح يهنئ أبطال مصر

حرص محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، على تهنئة هداية ملاك وسيف عيسى، بعد حصولهما على ميداليتين برونزيتين في منافسات التايكوندو بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحصلت هداية ملاك على الميدالية البرونزية في منافسات فردي السيدات في وزن 67 كيلوغراما، بعد تغلبها على الأميركية بايجي ميكيفرسون 17 - 6، فيما حصل سيف عيسى على الميدالية البرونزية في منافسات فردي الرجال بعد فوزه على النرويجي أردومان بنتيجة 12 - 4.

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وهنأ صلاح عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، هداية ملاك وسيف عيسى، مشيدا بإصرارهما على تحقيق إنجاز للرياضة المصرية، كما أكد على دعمه لكل الرياضيين المتواجدين في البعثة المصرية.