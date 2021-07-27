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أوروغواي تستضيف نهائي ليبرتادوريس

كأس ليبرتادوريس

أوروغواي تستضيف نهائي ليبرتادوريس

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أسونسيون - رويترز

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أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الثلاثاء أن المباراة النهائية لكأس ليبرتادوريس هذا العام ستقام في مونتيفيديو يوم 27 نوفمبر المقبل متأخرة أسبوعا عن موعدها الأصلي.

وكان من المقرر إقامة المباراة النهائية للبطولة المعادلة لدوري أبطال أوروبا في أميركا الجنوبية في 20 نوفمبر في عاصمة أوروغواي.

وأضاف الاتحاد القاري أن المباراة النهائية لكأس كوبا سودامريكانا المعادلة للدوري الأوروبي ستقام قبل أسبوع واحد من هذا الموعد في نفس الملعب وهو استاد سنتيناريو. ولم يكشف الكونميبول عن أي اسباب لهذه التغييرات.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على أوروغواي لاستضافة المباراتين في مايو الماضي بسبب التقدم الذي حققته في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد سريع العدوى والانتشار.

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