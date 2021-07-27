بايرن يعلن إصابة لاعبه الفرنسي توليسو بفيروس كورونا

أعلن نادي بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء إصابة لاعبه الفرنسي كورنتان توليسو بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأوضح النادي البافاري أن اللاعب الفائز مع المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 دخل في عزل منزلي في بلاده مشيرا إلى أنه بذلك سيتغيب عن الاستعدادات التي يجريها المدير الفني يوليان ناغلسمان لبدء موسم الدوري في الثالث عشر من أغسطس المقبل.

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وبسبب إصابات في العضلات وتمزق في الوتر لم يشارك متوسط الميدان مع بايرن في الموسم الماضي سوى في 24 مباراة تنافسية فقط أحرز خلالها ثلاثة أهداف.