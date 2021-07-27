سيدات أميركا يرافقن السويديات إلى ربع نهائي كرة القدم

تأهل منتخب الولايات المتحدة الأميركية إلى دور الثمانية من منافسات كرة القدم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو يوم الثلاثاء بعد تعادله السلبي مع نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة.

ورفع منتخب الولايات المتحدة رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن منتخب أستراليا صاحب المركز الثالث، والذي لديه فرصة الصعود كواحد من أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات بانتظار نهاية مباريات الجولة.

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وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، أنهى المنتخب السويدي مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز الثالث على التوالي، وذلك على حساب نظيره النيوزيلندي 2 - صفر.

وتقدمت آنا أنفيغارد للمنتخب السويدي في الدقيقة 17، قبل أن تضيف زميلتها مادلين جانوجي الهدف الثاني في الدقيقة 29.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما يتذيل منتخب نيوزيلندا الترتيب بدون رصيد من النقاط.