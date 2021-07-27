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مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم فاران

فاران
المدافع الفرنسي فاران

مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع ريال مدريد لضم فاران

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لندن - رويترز

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ذكرت وسائل إعلام بريطانية يوم الاثنين أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق لضم رفائيل فاران مدافع منتخب فرنسا لكرة القدم من ريال مدريد مقابل 34 مليون جنيه استرليني (46.97 مليون دولار) بشكل مبدئي.

وأشارت محطة "سكاي سبورتس" إلى أن المبلغ قد يزيد إلى 41 مليون جنيه استرليني (56.64 مليون دولار) ويشمل متغيرات مقابل الحصول على خدمات فاران بطل العالم مع فرنسا والذي يتبقى عام في عقده مع ريال.

وخاض اللاعب البالغ عمره "28 عاما" أكثر من 350 مباراة مع ريال وتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني ثلاث مرات وبدوري أبطال أوروبا أربع مرات منذ انتقاله من لانس الفرنسي في 2011.

وساعد فرنسا في التتويج بكأس العالم 2018 وخاض كل مباريات فريقه الأربع في بطولة أوروبا هذا العام قبل الخروج على يد سويسرا من دور 16.

وفي الأسبوع الماضي تعاقد يونايتد مع جيدون سانشو جناح إنجلترا من بروسيا دورتموند مقابل 85 مليون يورو (100.33 مليون دولار).

ويبدأ يونايتد مشواره في الدوري الانجليزي الممتاز يوم 14 أغسطس ضد ليدز يونايتد في أولد ترافورد.

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