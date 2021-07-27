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هالاند يرد على عرض تشيلسي بـ "ابتسامة"

هالاند
المهاجم النرويجي هالاند

هالاند يرد على عرض تشيلسي بـ "ابتسامة"

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لندن - د ب أ

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رد النرويجي الدولي إرلينغ هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم بابتسامة على تكهنات تحدثت عن عرض نادي تشيلسي الإنجليزي ضمه مقابل 175 مليون يورو.

وقال رأس حربة دورتموند في المعسكر التدريبي للفريق في مدينة باد راغاتس السويسرية يوم الثلاثاء: هذا مال كثير جدا لشخص بمفرده، ولكي أكون أمينا فإنني آمل أن تكون هذه مجرد شائعات.

وأشار هالاند "21 عاما" إلى أن عقده مع دورتموند لا يزال مستمرا لمدة ثلاثة أعوام: وأنا مستمتع بوقتي هنا ولا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك.

ولا تزال الشائعات قائمة حول هالاند والنادي اللندني الذي يموله الملياردير رومان إبراموفيتش، وعلق هالاند على هذه الشائعات قائلا: لا أقرأ كل شيء وليس كل يوم. وحتى أمس لم أكن تحدثت مع مدير أعمالي منذ أكثر من شهر، ولا أنشغل كثيرا بهذا الأمر.

وأعرب هالاند عن سعادته بالانضمام الوشيك للمهاجم الهولندي الدولي دونيل مالين لدورتموند وقال قبل أول مشاركة لمالين في تدريب الفريق مداعبا على النجاحات المشتركة لهما: وأتمنى أن يتطلع هو إلى الوقوف معي في الملعب وقد قلت له إن عليه أن يرسل لي تمريرات أحرز منها أهدافا وإلا سأغضب منه.

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