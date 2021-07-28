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إصابة ألابا بفيروس كورونا

ديفيد ألابا
ألابا مدافع ريال مدريد

إصابة ألابا بفيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني يوم الأربعاء، إصابة مدافعه النمساوي الجديد ديفيد ألابا بفيروس كورونا المستجد.

وذكر ريال مدريد في بيان: ريال مدريد ينوه عن أن لاعبنا ديفيد ألابا جاءت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

وسيمكث ألابا "29 عاما" لاعب المنتخب النمساوي في العزل الطبي بعد فترة قصيرة من سفره إلى مدريد عقب انتقاله للريال في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع بايرن ميونخ الذي احترف في صفوفه على مدار عشرة أعوام.

يذكر أن ألابا انضم إلى ريال مدريد بعقد يمتد لخمسة أعوام.

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