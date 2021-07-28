.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليستر يكشف عن خططه لتوسيع ملعب النادي

ليستر
النادي ينوي رفع السعة الاستيعابية إلى 40 ألف متفرج

ليستر يكشف عن خططه لتوسيع ملعب النادي

متابع الغاء المتابعة

ليستر - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

كشف نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن خططه لتوسعة استاد كينغ باور كجزء من تصميمات تتسم بالطموح لتطوير ملعب الفريق.

ومن المقرر أن يؤكد ليستر حامل لقب مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، هذه الخطط الشهر المقبل قبل طرحها للنقاش العام، في ظل مساعي الفريق لإضافة ثمانية آلاف مقعد في الملعب، ورفع السعة الإجمالية له إلى 40 آلف مقعد.

وإذا نجحت هذه الخطط سيصبح استاد كينغ باور عاشر أكبر استاد للأندية المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليستر في بيان: نادي ليستر سيتي لكرة القدم يمكنه التأكيد على أن الخطط الأولية لتوسعة استاد كينج باور إلى 40 آلف مقعد والتطورات المهمة للمنطقة المحيطة سيتم طرحها للنقاش العام في أغسطس 2021.

وأشار البيان: بالإضافة إلى زيادة سعة الملعب، هناك خطط أولية لإنشاء 220 غرفة فندقية ومنطقة متعددة الأغراض وساحة ترفيهية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
قبل أن تذهب
بعد قرارات رئيس تونس.. فزع يصيب الإخوان في دول عربية
بعد قرارات رئيس تونس.. فزع يصيب الإخوان في دول عربية
اكتشف المزيد