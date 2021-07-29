أندية كرة القدم تقترب من التعافي بعد "كورونا"

بات بإمكان أندية كرة القدم أن تأمل في الخروج من أزمة تأثير فيروس كورونا المستجد، وذلك رغم الأرقام التي نشرتها شركة "ديلويت" لتدقيق الحسابات، والتي كشفت عن انخفاض في الإيرادات بلغ 3.7 مليار يورو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن المراجعة السنوية الثلاثين لتمويل كرة القدم الصادرة عن "ديلويت"، والتي نشرت اليوم الخميس، كشفت عن تعرض الدوريات الخمس الكبرى لإنخفاض في الإيرادات بنسبة 13 بالمئة في موسم 2019 - 2020 وبلغت قيمته 25.2 مليار يورو.

مادة اعلانية

كما أوضحت "ديلويت" في يونيو الماضي أن إيرادات الدوري الإنجليزي انخفضت من 5.2 مليار جنيه إسترليني في موسم 2018 - 2019 إلى 4.5 مليار إسترليني في 2019 - 2020، وذلك بسبب غياب الجماهير عن الحضور للملاعب وتأخر عائدات البث التليفزيوني.

وتسببت أزمة فيروس كورونا المستجد، في توقف منافسات كرة القدم في مارس عام 2020، وذلك حتى عودة منافسات الدوري الإنجليزي بدون حضور جماهيري في يونيو، وفي خسائر قياسية للأندية بلغت 966 مليون جنيه إسترليني، حيث انخفضت الإيرادات بمقدار 648 مليون جنيه إسترليني، مع 126 مليون جنيه إسترليني زيادة في الأجور.

ورغم ذلك فإن أجور اللاعبين في الدوري الإنجليزي شهدت أقل زيادة منذ موسم 2004 - 2005، حيث زادت بنسبة أربعة بالمئةإلى 3.3 مليار جنيه إسترليني في موسم 2019 - 2020، في حين ظل إجمالي رواتب اللاعبين ثابتا إلى حد كبير في باقي الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال دان جونز، من ديلويت، إنه يشعر بأن كرة القدم أُجبرت سريعا على إعادة التفكير في العديد من الأمور خلال فترة الـ 18 اشهرا الماضية، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى نتائج إيجابية دائمة حسب قوله. وأضاف جونز في تصريحات لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا): "هذا يظهر كيف كانت الأمور في المرحلة الأولى من الجائحة، والعلامات الأولى للضربة المالية الكبرى التي تعرضت لها الأندية".

وأوضح: "كانت هذه المرة الأولى التي تنخفض فيها إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز وحدثت أمور مماثلة في مختلف أنحاء أوروبا، الاستثناء كانت ألمانيا التي تداركت الأمور ونهضت قبل أي أحد آخر".

وتابع: "الأمر هنا يعتمد أساسا على شيئين، إغلاق البوابات وإقامة المباريات بدون حضور جماهيري، بالإضافة إلى تأجيل بعض المباريات".

وواصل: "لدينا انخفاض في عائدات الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في العام المالي 2019 - 2020، لكننا نتوقع أن يحدث انتعاش في 2020 - 2021".

وقال جونز: "العام المالي 2020 - 2021 سيكون بمثابة انتعاش، لكننا لا نعتقد بأنه سيعود لأعلى مستوياته مثلما كان الأمر في 2018 - 2019". وأضاف: "بالنسبة لموسم 2021 - 2022، والذي على ما يبدو سيتم إقامته بحضور الجماهير بدون قيود، فربما يكون عاما قياسيا".