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دورتموند يبقي داوود إلى 2023

احتفال سابق للاعب الألماني

دورتموند يبقي داوود إلى 2023

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باد راغاز - د ب أ

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن تمديد عقد لاعب الوسط محمود داوود بحيث يبقى مع الفريق حتى عام 2023.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد داوود، 25 عاما، الصيف المقبل، مع تقارير أكدت دخوله في محادثات مع إدارة النادي للتوقيع على عقد جديد لمدة عامين بدلا من عام واحد إضافي.

وقال داوود خلال تواجده في معسكر الفريق في باد راغاز في سويسرا: "إذا قدمت كل ما لدي وأديت بشكل جيد فالفترة يمكن أن تكون أطول".

وكان الدولي الألماني السوري المولد، قد تدرج في الفئات السنية لفريق بوروسيا مونشنغلادباخ قبل أن ينتقل إلى دورتموند مقابل 12 مليون يورو عام 2017.

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