ريال مدريد يمدد عقد كارفخال حتى 2025

أعلن ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس أن ظهيره الأيمن داني كارفخال وقع عقدا جديدا يبقيه في النادي حتى 2025.

وغاب كارفخال عن الكثير من مباريات الموسم الماضي 2020-2021 للإصابة، حيث خاض اللاعب البالغ عمره 29 عاما 15 مباراة فقط في كافة المسابقات مع ريال مدريد الذي حل في المركز الثاني بالدوري خلف جاره البطل أتليتيكو مدريد، وودع دوري أبطال أوروبا من قبل النهائي أمام تشيلسي الذي توج باللقب فيما بعد.

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وغاب كذلك عن تشكيلة إسبانيا في بطولة أوروبا 2020 للإصابة، حيث ودع الفريق البطولة بالخسارة في قبل النهائي أمام إيطاليا التي توجت باللقب لاحقا.

وساعد كاربخال، الذي يلعب لريال مدريد منذ 2013، الفريق في حصد 16 لقبا كبيرا بينها أربعة لدوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني مرتين وكأس الملك مرة واحدة.

وانضم إلى لاعب الوسط لوكا مودريتش والجناح لوكاس فاسكيز والمدافع ناتشو هرنانديز في توقيع عقود جديدة مع ريال مدريد قبل بداية موسم 2021-2022.

وسيبدأ ريال مدريد الموسم المقبل في الدوري بقيادة مدربه الجديد كارلو أنشيلوتي بخوض مباراة خارج أرضه أمام ألافيس في 14 أغسطس المقبل.