.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وست هام يعلن تعاقده مع أريولا

أريولا بقميص وست هام

وست هام يعلن تعاقده مع أريولا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع الحارس ألفونس أريولا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان مع إمكانية الشراء الصيف المقبل.

ومن المرجح أن يكون الفرنسي أريولا الحارس الثاني للفريق خلف البولندي أوكاش فابيانسكي، حيث يسعى المدرب ديفيد مويز لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الذي سينافس فيه في الدوري الأوروبي.

وقضى أريولا، الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، الموسم الماضي معارا لفولهام، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العام، لكنه لم ينجح في منع الفريق اللندني من الهبوط للدرجة الثانية.

وأبلغ أريولا موقع النادي على الإنترنت: وست هام قدم موسما رائعا العام الماضي. شاهدت مبارياته الموسم الماضي لذلك أدرك إمكانياته والمواهب التي يمتلكها، لذلك لا أستطيع الانتظار لبداية مسيرتي مع الفريق.

ووجد أريولا نفسه بعيدا عن اهتمامات باريس سان جيرمان، الذي تعاقد الشهر الحالي مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلان السابق ليتنافس مع كيلور نافاس على حراسة مرمى الفريق.

وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الممتاز، وسينتقل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في افتتاح مبارياته بالدوري في 15 أغسطس المقبل

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية بالصور.. أول علامة أزياء بالشرق الأوسط لمرضى الكسور والعمليات الجراحية
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
الأكثر قراءة
جثة هامدة بدون أحشاء.. جثة هامدة بدون أحشاء.. "الحوثي" تقتل طفلا يمنيا ببشاعة
السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية السعودية.. تحديث مهم حول السماح بالسفر للمواطنين على الرحلات الدولية
علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل علاقة آثمة.. مصرية تقتل أطفالها الثلاثة من أجل "صديقها"
مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود مشهد مرعب.. سعودية تصطدم بسيارتها في محطة وقود
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا لن تصدق ما سترى.. شجار بين قردة وسط تايلاند بسبب كورونا
قبل أن تذهب
أحزاب تونسية تؤيد إجراءات الرئيس بمعركته ضد الفساد
أحزاب تونسية تؤيد إجراءات الرئيس بمعركته ضد الفساد
اكتشف المزيد