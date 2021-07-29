وست هام يعلن تعاقده مع أريولا

أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس تعاقده مع الحارس ألفونس أريولا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان مع إمكانية الشراء الصيف المقبل.

ومن المرجح أن يكون الفرنسي أريولا الحارس الثاني للفريق خلف البولندي أوكاش فابيانسكي، حيث يسعى المدرب ديفيد مويز لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الذي سينافس فيه في الدوري الأوروبي.

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وقضى أريولا، الذي كان ضمن تشكيلة فرنسا الفائزة بكأس العالم 2018، الموسم الماضي معارا لفولهام، حيث فاز بجائزة أفضل لاعب في العام، لكنه لم ينجح في منع الفريق اللندني من الهبوط للدرجة الثانية.

وأبلغ أريولا موقع النادي على الإنترنت: وست هام قدم موسما رائعا العام الماضي. شاهدت مبارياته الموسم الماضي لذلك أدرك إمكانياته والمواهب التي يمتلكها، لذلك لا أستطيع الانتظار لبداية مسيرتي مع الفريق.

ووجد أريولا نفسه بعيدا عن اهتمامات باريس سان جيرمان، الذي تعاقد الشهر الحالي مع جيانلويجي دوناروما حارس ميلان السابق ليتنافس مع كيلور نافاس على حراسة مرمى الفريق.

وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز السادس بالدوري الممتاز، وسينتقل لمواجهة نيوكاسل يونايتد في افتتاح مبارياته بالدوري في 15 أغسطس المقبل