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إلغاء ودية مانشستر يونايتد بسبب حالات كورونا

أولد ترافورد
ملعب مانشستر يونايتد "أولد ترافورد"

إلغاء ودية مانشستر يونايتد بسبب حالات كورونا

متابع الغاء المتابعة

لندن - رويترز

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أعلن مانشستر يونايتد يوم الخميس أنه ألغى مباراة ودية أمام بريستون نورث إند يوم السبت ضمن الاستعدادات للموسم الجديد بعد الاشتباه في وجود إصابات قليلة بكوفيد-19 في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتعادل يونايتد 2-2 مع برنتفورد الأربعاء وسجل الحالات بعد فحوص دورية للفريق.

وقال يونايتد إن المباراة ألغيت كإجراء احترازي وتم عزل الأشخاص تحسبا للخضوع لمزيد من الفحوص.

وأضاف: في هذه المرحلة لا نتوقع اضطرابات أخرى في المباريات القادمة لكننا سنواصل بروتوكولات الدوري الانجليزي الممتاز في هذا الشأن.

وتتبقى مباراة واحدة ليونايتد استعدادا للموسم الجديد أمام إيفرتون في ملعب أولد ترافورد في السابع من أغسطس قبل أسبوع من
استضافة ليدز يونايتد في افتتاح الدوري الممتاز.

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