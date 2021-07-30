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ثلاثي السوبر الأوروبي يرحبون بقرار قضائي يلغي العقوبات

ريال مدريد برشلونة يوفنتوس
شعار أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة

ثلاثي السوبر الأوروبي يرحبون بقرار قضائي يلغي العقوبات

متابع الغاء المتابعة

مدريد - د ب أ

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أصدرت أندية برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد بيانا مشتركا يوم الجمعة رحبوا فيه بقرار قضائي يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بإلغاء الإجراءات التي اتخذها الأخير بحق الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي للعبة الشعبية.

وتتضمن الخطوات إلغاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة المؤسسة وإلغاء الجزاءات والقيود المفروضة على بقية الفرق التسعة المؤسسة حتى يتسنى لها تجنب الخضوع لأي عقوبات من جانب اليويفا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أمرت محكمة إسبانية اليويفا بإلغاء كافة العقوبات القانونية التي فرضت على ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب التخطيط لتنظيم بطولة السوبر الأوروبية خارج مظلة اليويفا.

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