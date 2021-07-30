حارس ميلان الجديد: لست دوناروما

أكد حارس المرمى الفرنسي مايك ماينان أنه سيقدم أداء شخصيا متميزا وسيعمل بكل جد من أجل النجاح في مهمته الجديدة في صفوف ميلان الإيطالي الذي انضم إليه بعد رحيل حارس مرماه الأساسي جيانلويجي دوناروما.

وانضم ماينان إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في مايو أيار الماضي ليتولى المهمة خلفا للإيطالي الدولي دوناروما الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

مادة اعلانية

وظل دوناروما الحارس الأول لميلان طوال ستة أعوام وتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بعد مساعدته منتخب إيطاليا على التتويج باللقب هذا الصيف.

لكن ماينان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي لا يرغب في أي مقارنة أو ربط بينه وبين دوناروما.

وقال الحارس الفرنسي عن ذلك: دائما قدم دوناروما أداء كبيرا في صفوف ميلان وأسهم في مسيرة النادي. إنه حارس من الطراز الأول. أما أنا فإنني أبدأ مسيرتي الخاصة في ميلان. سأعمل بكل جد كما فعلت من قبل. وأنا على اتصال مع مدرب حراس المرمى ديدا الذي من المكن أن يساعدني كثيرا في رسم مسيرتي الشخصية المتميزة مع النادي.

وكشف ماينان (26 عاما) أنه أتيحت له فرصة الانضمام لفريق آخر منافس في الدوري الإيطالي.

وأضاف الحارس الفرنسي: اتصل بي نادي روما أيضا لكن بعد بدء المحادثات مع ميلان ومن ثم أكملت الانتقال إلى ميلان. الانتقال إلى ميلان سيساعدني كثيرا وأنا سأساعد النادي. الدوري الإيطالي بطولة مليئة بكبار المحترفين. وهذا سيساعدني على التطور.