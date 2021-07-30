.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حارس ميلان الجديد: لست دوناروما

مايك ماينان خلال تقديمه بقميص ميلان

حارس ميلان الجديد: لست دوناروما

متابع الغاء المتابعة

ميلان - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد حارس المرمى الفرنسي مايك ماينان أنه سيقدم أداء شخصيا متميزا وسيعمل بكل جد من أجل النجاح في مهمته الجديدة في صفوف ميلان الإيطالي الذي انضم إليه بعد رحيل حارس مرماه الأساسي جيانلويجي دوناروما.

وانضم ماينان إلى ميلان قادما من ليل الفرنسي بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في مايو أيار الماضي ليتولى المهمة خلفا للإيطالي الدولي دوناروما الذي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده.

وظل دوناروما الحارس الأول لميلان طوال ستة أعوام وتوج بجائزة أفضل لاعب في بطولة أوروبا 2020 بعد مساعدته منتخب إيطاليا على التتويج باللقب هذا الصيف.

لكن ماينان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي لا يرغب في أي مقارنة أو ربط بينه وبين دوناروما.

وقال الحارس الفرنسي عن ذلك: دائما قدم دوناروما أداء كبيرا في صفوف ميلان وأسهم في مسيرة النادي. إنه حارس من الطراز الأول. أما أنا فإنني أبدأ مسيرتي الخاصة في ميلان. سأعمل بكل جد كما فعلت من قبل. وأنا على اتصال مع مدرب حراس المرمى ديدا الذي من المكن أن يساعدني كثيرا في رسم مسيرتي الشخصية المتميزة مع النادي.

وكشف ماينان (26 عاما) أنه أتيحت له فرصة الانضمام لفريق آخر منافس في الدوري الإيطالي.

وأضاف الحارس الفرنسي: اتصل بي نادي روما أيضا لكن بعد بدء المحادثات مع ميلان ومن ثم أكملت الانتقال إلى ميلان. الانتقال إلى ميلان سيساعدني كثيرا وأنا سأساعد النادي. الدوري الإيطالي بطولة مليئة بكبار المحترفين. وهذا سيساعدني على التطور.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز! لن تصدق.. 12 فائدة صحية لأوراق الموز!
الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن.. الصحة العالمية: متحور دلتا لن يكون الأخير! ولكن..
الأكثر قراءة
كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات! كيف تعرف أن هاتفك مخترق؟ إليك 4 إشارات!
خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط خلال فصل الصيف.. تخلص من الكرش في 3 أسابيع فقط
لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير لدغته كوبرا قاتلة.. سوبرمان مصري يصارع الموت بعد عرض مثير
مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم مصرع 3 مصريين.. دهس قطار سيارتهم
منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة    منظمة الصحة: موجة وبائية رابعة من كورونا تضرب 15 دولة   
هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس هذه شروط السفر إلى الكويت مطلع أغسطس
قبل أن تذهب
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
واشنطن بوست: "دلتا" قد تشكل فيروسًا جديدًا بسبب شراستها وسرعة انتقالها
اكتشف المزيد