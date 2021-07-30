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سبيناتزولا يأمل العودة في نوفمبر.. ويشيد بمورينيو

بعد إصابته في اليورو

سبيناتزولا يأمل العودة في نوفمبر.. ويشيد بمورينيو

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روما - رويترز

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يأمل ليوناردو سبيناتزولا مدافع نادي روما ومنتخب إيطاليا في العودة إلى الملاعب في نوفمبر المقبل بعد انتهاء مسيرته مبكرا في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

وكان المدافع الأيسر من أفضل لاعبي منتخب إيطاليا في البطولة التي توج الفريق الأزرق بلقبها لكنه تعرض لإصابة في أربطة الكاحل خلال الفوز في دور الثمانية على بلجيكا.

وقال سبيناتزولا "طلبوا مني عدم تحريك قدمي لكني تمكنت من تحريكها بعد يومين".

وأضاف "أخطط للعودة إلى الملاعب في نوفمبر. لكن هذا هو الهدف الوحيد الذي وضعته لنفسي وعندها سنرى. الأمر المهم هو العودة إلى قمة الأداء".

وخضع سبيناتزولا لعملية جراحية في وقت سابق من الشهر الجاري وسينضم إلى زملائه في الفريق الذي سيقوده في الموسم الجديد المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو عندما يكتمل تعافيه من الإصابة.

وقال سبيناتزولا "قابلت مورينيو وهو شخص مميز وهذا هو الأمر الأهم. إنه شخص جاد وصارم وهو دائما صريح وهذه قيمة كبيرة بالنسبة للمدرب".

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