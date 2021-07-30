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شيفيرد أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات

كاليب شيفيرد مع الفريق النيوزلندي

شيفيرد أول رجل يفوز بميدالية في منافسات السيدات

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طوكيو - د ب أ

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ذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أن كاليب شيفيرد كتب تاريخا جديدا في الأولمبياد، يوم الجمعة، حيث أصبح أول رجل يفوز بميدالية في منافسات فئة السيدات، بعدما قاد نيوزيلندا في سباق التجديف بزورق ثماني كموجه دفة في أولمبياد طوكيو.

وأدى تغيير القاعدة في عام 2017 لإزالة قيود النوع بالنسبة لموجه الدفة، الذي يجلس في الأمام، ليتمكن شيفيرد من الانضمام إلى إيلا جرينسلاد وإيما دايك ولوسي سبورس وجريس برندرجاست وكيري جاولر وكيلسي بيفان وجاكي جاولر وبيث روس في الوقوف على منصة التتويج.

وحصد الفريق النيوزيلندي أول ميدالية في الحدث خلف الفريق الكندي الفائز بالميدالية الذهبية، وتفوق على الفريق الصيني الذي حصل على الميدالية البرونزية- والذي كان يضم أيضا رجلا كموجه دفة وهو ديشانج زهانج، الذي يتواجد في سجلات التاريخ خلف شيفيرد.

ونقلت بوابة نيوزيلندا "ستاف. سي أو.ان زد" تصريحات لشيفيرد قال فيها: هذا أفضل ما يمكن أن نفعله اليوم. كان شيئا مذهلا، لقد بذلنا قصارى جهدنا ، كان شيئا جيدا.

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