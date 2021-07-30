غياب باريخو عن "السوبر الأوروبي" أمام تشيلسي

يتوقع أن يغيب داني باريخو لاعب وسط فياريال الإسباني عن مباراة السوبر الأوروبية لكرة القدم في الشهر المقبل أمام تشيلسي اللندني بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق.

وقال النادي الإسباني في بيان اليوم الجمعة إن "الفحوص الطبية التي خضع لها داني باريخو أكدت إصابته في عضلات ربلة الساق اليمنى خلال مباراة أمس (الخميس) أمام ليفانتي". وخرج باريخو محمولا على محفة بعد مرور 10 دقائق من بداية المباراة بسبب الإصابة.

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ورغم أن فياريال بطل الدوري الأوروبي لم يكشف عن المدة التي سيحتاجها باريخو للتعافي من الإصابة فإن وسائل إعلام إسبانية قالت إن اللاعب سيغيب لمدة تصل إلى شهر كامل.

وسيلتقي فياريال مع تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا في مباراة السوبر الأوروبية في بلفاست في 11 أغسطس المقبل قبل أن يبدأ مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإسباني في مواجهة ضيفه غرناطة يوم 16 من الشهر نفسه.