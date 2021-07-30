فان ديك يعود إلى الملاعب بعد غياب 9 أشهر

عاد مدافع منتخب هولندا لكرة القدم فيرجيل فان ديك إلى اللعب بعد غياب 9 أشهر بسبب إصابته الخطيرة في الركبة، وذلك عندما شارك في المباراة الإعدادية لفريقه ليفربول الإنجليزي أمام هرتا برلين الألماني 3-4 الخميس في النمسا.

ودخل فان ديك في الدقيقة 69 مكان ماثانيال فيليبس الذي كان حلّ بدوره في الدقيقة 47 بديلاً للكاميروني جويل ماتيب.

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وقال العملاق الهولندي في تغريدة على تويتر بعد المباراة "من الصعب أن أعبّر عما أشعر به، ولكن من المهم بالنسبة لي أن أقول إنني أشعر بالسعادة لأنني تلقيت دعمًا من العديد من الأشخاص الرائعين. الجراح واخصائيو العلاج الطبيعي والمدربون والجهاز الفني الذين ظلوا معي في زاويتي منذ اليوم الأوّل".

وأضاف "أشكر زملائي في الفريق لإعطائي الطاقة والحفاظ على رأسي مرفوعاً. الجماهير على حبها ودعمها وتشجيعها. والأهم من ذلك كله، عائلتي لأنه بدونها، لن أكون شيئًا. شكرًا لكم. العمل لا يتوقف الآن. إنها فقط البداية ونحن نواصل التقدم!".

وكان فان ديك الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا موسم 2018-2019، خضع لعملية جراحية في ركبته في أكتوبر الماضي بسبب إصابة في أربطة ركبته اليمنى تعرض لها اثر تدخل قوي من حارس مرمى الجار إيفرتون الدولي جوردان بيكفورد في دربي الدوري الإنجليزي الممتاز (2-2).

وغاب فان ديك منذ ذلك الحين عن الملاعب حتى أنه لم يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أوروبا مطلع الصيف الحالي.

وساهمت إصابة فان دايك برفقة زميله في خط الدفاع جو غوميز والكاميروني جويل ماتيب في الفترة ذاتها، ثم اصابة القائد جوردان هندرسون، في فقدان الفريق الاحمر للقبه بطلاً للدوري الانجليزي الممتاز.

وعاد غوميز بدوره الى الملاعب الخميس ودخل بدوره بديلاً في الدقيقة 69 مكان البديل الاخر ريس وليامس.

وعلق المدرب الألماني يورغن كلوب على عودة فان ديك وغوميز قائلا "عودتهما جيدة. لست متأكدًا، 260 يومًا بالنسبة لفيرجيل وليس أقل من ذلك بكثير بالنسبة لجو، لم يلعبا كرة القدم، لذلك فإن عودتهما جيدة، كانت الخطوة الأولى، مهمة حقًا".

وتقدم هرتا برلين بهدفين للأرجنتيني سانتياغو أسكاسيبار (21) وسوات سيردار (31)، ورد ليفربول بهدفين للسنغالي ساديو مانيه (36) والياباني تاكومي مينامينو (42).

واستعاد هرتا برلين التقدم في الشوط الثاني بثنائية المونتينيغري ستيفان يوفيتش (66 و80)، قبل أن يقلص أليكس أوكسلايد تشامبرلاين الفارق قبل دقيقتين من النهاية.

ويبدأ ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي في 14 أغسطس المقبل ضد مضيفه نوريتش سيتي العائد إلى دوري الأضواء بعد موسم واحد من هبوطه إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً).