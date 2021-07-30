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يونايتد يكشف نتائج فحوصات كورونا في الفريق

ملعب تدريبات مانشستر يونايتد

يونايتد يكشف نتائج فحوصات كورونا في الفريق

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لندن - فرانس برس

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أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الجمعة أن لا حالات إيجابية في صفوف فريقه الأول بفيروس كورونا، وبالتالي يستطيع أفراده معاودة التمارين كالمعتاد.

وكان فريق الشياطين الحمر ألغى مباراته الودية ضد برستون المقررة السبت استعدادا للموسم الجديد بعد الاشتباه بحالات "كوفيد-19" في صفوفه، الخميس.

وأصدر النادي الشمالي العريق بيانا جاء فيه "بعد خضوع اللاعبين للمزيد من الفحوصات بالأمس (الخميس) واليوم (الجمعة)، نستطيع التأكيد بعدم وجود حالات إيجابية في صفوف الفريق الأول".

وأضاف البيان "بعد التشاور مع الدوري الإنجليزي الممتاز، كان الاخير راضيا عن جميع بروتوكولات كوفيد-19 التي اتبعت بطريقة صحيحة وبالتالي يستطيع الفريق معاودة التدريبات بشكل طبيعي".

ومن المقرر أن ينهي مانشستر يونايتد استعداداته بمباراة ودية ضد إيفرتون على ملعبه أولدترافورد في السابع من أغسطس المقبل، على أن يفتتح مشواره في الدوري المحلي باستضافة ليدز يونايتد في 14 منه.

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