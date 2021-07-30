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"يويفا" يحدد عدد حضور كأس السوبر الأوروبي

كأس البطولة

"يويفا" يحدد عدد حضور كأس السوبر الأوروبي

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زيورخ - رويترز

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قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة السماح إلى ما يصل إلى 13 ألف متفرج بحضور لقاء السوبر الأوروبي بين تشيلسي وفياريال في ملعب ويندسور بارك في بلفاست.

وسيلتقي تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع فياريال بطل الدوري الأوروبي في 11 أغسطس المقبل، ولن يسمح للجماهير بدخول الملعب إلا بعد إظهار سلبية اختبار فيروس كورونا.

وقال اليويفا إن الجماهير من خارج بريطانيا، سيتعين عليها الامتثال لقيود وشروط السفر التي ستكون سارية خلال موعد المباراة مع عدم وجود أي استثناءات لحاملي التذاكر. وأضاف اليويفا أنه في حالة تجاوز الطلب على التذاكر المتاحة للبيع، من الممكن تعديل العدد وفقا لاخر قرارات السلطات المحلية.

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