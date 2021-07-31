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إصابة الجزائري بن ناصر بكورونا

لاعب الوسط الجزائري

إصابة الجزائري بن ناصر بكورونا

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ميلان - فرانس برس

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أعلن ميلان الإيطالي لكرة القدم السبت إصابة لاعب وسطه الجزائري إسماعيل بن ناصر بفيروس كورونا، لكنه لم يكن على اختلاط بأي من زملائه منذ أسبوع.

وقال النادي اللومباردي في بيان "يُعلن ميلان أن إسماعيل بن ناصر لن يستدعى للمباراة الودية ضد نيس (الفرنسي اليوم السبت) بعدما جاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له هذا الأسبوع في منزله، إيجابية".

وتابع "تم بسرعة إعلام السلطات الصحية المعنية. اللاعب في صحة جيدة ويتمرن في منزله"، كاشفاً بأن ابن الـ23 عاماً الذي يدافع عن ألوان النادي منذ صيف 2019 "لم يكن على احتكاك بباقي الفريق منذ المباراة الودية التي أقيمت السبت الماضي ضد مودينا (5-صفر)".

وأشار الى أن "نتائج الاختبارات التي خضع لها الفريق هذا الأسبوع جاءت سلبية، بما في ذلك الاختبار الجزيئي قبل السفر الى نيس".

ويبدأ ميلان الذي حل ثانياً الموسم الماضي خلف جاره اللدود إنتر وسيشارك بالتالي في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014، مشواره في الدوري المحلي في 23 آب/أغسطس.

وسيخوض فريق المدرب ستيفانو بيولي مباريات تحضيرية عدة من الآن وحتى المرحلة الأولى التي تجمعه بسمبدوريا على ملعب الأخير، أبرزها بحسب البرنامج في 8 آب/أغسطس ضد ريال مدريد الإسباني.

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