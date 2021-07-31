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كان: بايرن لا يحتاج إلى دخول سوق الانتقالات

أوليفر كان
كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي

كان: بايرن لا يحتاج إلى دخول سوق الانتقالات

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ميونخ - د ب أ

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أكد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني أنه لا توجد حاجة ملحة للجوء إلى سوق الانتقالات رغم وجود بعض الإصابات التي يعاني منها الفريق.

وقبل المباراة التجريبية الأخيرة أمام نابولي في إطار الاستعداد للموسم الجديد من مسابقة الدوري، قال كان يوم السبت: أعتقد أننا في وضع جيد في كل مراكز الفريق.

ووصف كان الذي خلف كارل هاينز رومينيغه في الرئاسة التنفيذية للنادي البافاري، قائمة الفريق بأنها "ممتازة" مشيرا إلى أن النادي فاز بهذه القائمة بسبعة ألقاب في العامين الماضيين، موضحاً أن الفريق يهدف إلى البقاء على القمة في أوروبا.

وأشار كان إلى ان الخسائر المالية الناجمة عن جائحة كورونا اثرت على النشاط التجاري للنادي، وأضاف: لسنا النادي الوحيد الذي أثرت عليه الجائحة.

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