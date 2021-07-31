مصر تودع الأولمبياد بعد الخسارة أمام البرازيل

ودع المنتخب المصري منافسات كرة القدم للرجال في أولمبياد طوكيو 2020 بخسارته أمام نظيره البرازيلي صفر -1 اليوم السبت في دور الثمانية.

وأحرز ماتيوس كونيا، مهاجم هيرتا برلين الألماني، هدف الفوز لمنتخب السامبا في الدقيقة 37. وسجل الفراعنة مسيرة جيدة في الأولمبياد، حيث استهلوا مشوارهم في دور المجموعات بالتعادل السلبي مع إسبانيا، ثم خسروا أمام الأرجنتين بهدف، قبل أن يفوزوا على أستراليا بهدفين دون رد.

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أما المنتخب البرازيلي، فبدأ مشواره بالفوز على ألمانيا 4 - 2 قبل أن يتعادل سلبيا مع كوت ديفوار ثم تغلب على السعودية 3 - 1.

كما تأهل المنتخب الإسباني إلى المربع الذهبي بعد فوزه الماراثوني على نظيره الإيفواري 5 - 2. وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2 - 2، لكن الماتادور الإسباني حسم الفوز في الوقت الإضافي بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية. ويدين الفريق الإسباني بالفضل في هذا الفوز لرافاييل مير فيسينتي الذي سجل الأهداف الثلاثة (هاتريك)

وتقدم إيريك بايلي بهدف لأفيال كوت ديفوار في الدقيقة العاشرة ثم تعادل داني أولمو لإسبانيا في الدقيقة 30. وفي الوقت بدل الضائع للمباراة، أحرز ماكس آلان غرادل الهدف الثاني للفريق الإيفواري لكن بعدها بدقيقتين خطف رافاييل مير فيسينتي هدف التعادل القاتل لإسبانيا. وفي الوقت الإضافي أحرز ميكيل اويارزابال الهدف الثالث لإسبانيا من ضربة جزاء في الدقيقة 98 ثم تكفل مير فيسينتي بتسجيل الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 117 و120. وأيضا تأهل المنتخب الياباني للمربع الذهبي بفوزه على نيوزلندا 4 - 2 بركلات الجزاء الترجيحية.