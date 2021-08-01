أودريوزولا أحدث المصابين بكورونا في ريال مدريد

أصبح الإسباني ألفارو أودريوزولا يوم السبت أحدث لاعبي ريال مدريد الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وبات أودريوزولا (25 عاماً) ثالث لاعب من فريق ريال مدريد يصاب بكورونا في آخر ثمانية أيام، بعد كريم بنزيمة وديفيد ألابا، المنضم حديثا للفريق.



ولعب أودريوزولا مباراة الفريق الودية أمام رينجرز في غلاسكو والتي انتهت بخسارة الفريق الإسباني 1 - 2 الأسبوع الماضي، ولكنه سيعزل نفسه حاليا.



وأكد الريال الأنباء في بيان قصير على موقعه الإلكتروني يوم السبت، ومع ذلك لم يوضح النادي ما إذا كانت الأعراض غير ظاهرة على اللاعب الذي خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الإسباني.



وشارك أودريوزولا، الذي نشأ في أكاديمية ريال سوسييداد، 16 مرة مع مدريد في كافة المسابقات الموسم الماضي، من بينها اللعب كأساسي في تسع مباريات.



وتتبقى لدى الريال، الذي يدربه كارلو أنشيلوتي، مباراة ودية وحيدة قبل بداية الموسم، حيث سيواجه ميلان في النمسا يوم 8 أغسطس المقبل قبل أن يبدأ حملته في الدوري الإسباني بمواجهة ألافيس في الأسبوع التالي.

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