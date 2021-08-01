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تشيلسي يتغلب على جاره أرسنال في مباراة ودية

أرسنال تشيلسي أبراهام
تامي أبراهام أحرز هدف تشيلسي الثاني

تشيلسي يتغلب على جاره أرسنال في مباراة ودية

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لندن - د ب أ

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حقق تشيلسي فوزا معنويا 2 - 1 على جاره أرسنال في المباراة الودية التي جرت بينهما يوم الأحد في إطار استعداداتهما لخوض الموسم الجديد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح النجم الألماني كاي هافيرتز، صاحب هدف التتويج بدوري الأبطال في الموسم المنصرم في مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي بنهائي المسابقة القارية، التسجيل لمصلحة تشيلسي في الدقيقة 26.

وأدرك السويسري غرانيت تشاكا التعادل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 69، قبل أن يحرز تامي أبراهام الهدف الثاني لتشيلسي.

وسيلتقي الفريقان مجددا بالدوري الإنجليزي الممتاز في 21 أغسطس الجاري ضمن المرحلة الثانية للبطولة.

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