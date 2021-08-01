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شيفشينكو يعلن رحيله عن تدريب المنتخب الأوكراني

شيفشينكو
شيفشينكو قاد أوكرانيا إلى ربع نهائي كأس أوروبا الأخيرة

شيفشينكو يعلن رحيله عن تدريب المنتخب الأوكراني

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كييف - رويترز

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أكد أندريه شيفشينكو يوم الأحد رحيله عن تدريب المنتخب الأوكراني لكرة القدم بعد نهاية عقده عقب أسابيع من قيادته الفريق إلى أدوار خروج المغلوب في بطولة أوروبا.

وكتب شيفتشنكو في حسابه في "إنستغرام": اليوم، انتهى عقدي مع الاتحاد الأوكراني لكرة القدم".

وخسرت أوكرانيا 4-صفر أمام إنجلترا في دور الثمانية ببطولة أوروبا.

وأشار شيفشينكو، الذي تولى تدريب المنتخب لخمسة أعوام بعد مسيرة مذهلة كلاعب مع دينامو كييف وميلان الإيطالي، إلى أن الفريق أظهر أنه يستطيع تقديم كرة قدم تنافسية وممتعة.

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