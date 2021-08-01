غاري كاهيل يكتب السطر الأخير في قصته مع بالاس

كشف غاري كاهيل، مدافع فريق كريستال بالاس الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد رحيله عن الفريق بعد عامين قضاهما مع الفريق.

وقال كاهيل عبر حسابه على "تويتر": بعد الكثير من التفكير والمداولات، يمكنني تأكيد تركي لكريستال بالاس بعد عامين ممتعين، لقد استمتعت بوقتي في النادي وأود أن أوجه شكري لكل المرتبطين بالنادي، خاصة الجماهير والعاملين الذين رحبوا بي.

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وأكد : كان شرفا لي أن ألعب في سلهارست بارك، خاصة في الموسم الأول حيث خضت تجربة الأجواء التي تقوم بها الجماهير في أيام المباريات.

وتسببت الإصابات في خوض كاهيل لعشرين مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي تحت قيادة روي هودسون، الذي تم استبداله بباتريك فييرا الشهر الماضي.

ولعب كاهيل 61 مباراة مع المنتخب الإنجليزي قبل أن يعتزل اللعب الدولي في 2018.