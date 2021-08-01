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فليك يعد بأسلوب هجومي مع منتخب ألمانيا

المدرب الألماني

فليك يعد بأسلوب هجومي مع منتخب ألمانيا

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فرانكفورت - د ب أ

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من المنتظر أن يتولى هانزي فليك عمله رسميا كمدير فني للمنتخب الألماني لكرة القدم في الأيام المقبلة وقد استبق هذه المناسبة بقطع وعد على نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الألماني سيقدم فليك رسميا كمدرب للمنتخب الوطني في العاشر من الشهر الجاري، وبعد ذلك سيعقد فليك مؤتمرا صحفيا في فرانكفورت ليتحدث بشكل محدد عن خططه.

وقال فليك، 56 عاما، اليوم الأحد في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم:" منصب المدير الفني للمنتخب هو بالنسبة لي التزام ومسؤولية عظيمة وأنا أتطلع بجنون إلى ذلك وسأبذل قصارى جهدي من أجل أن نعود إلى لعب كرة قدم حماسية".

وأضاف فليك:" نريد أن نلعب كرة قدم رائعة لألمانيا وأن نثير حماسة الناس بكرة قدم هجومية".

يذكر أن عقد فليك مع الاتحاد الألماني لكرة القدم ينتهي بعد بطولة كأس الأمم الأوروبية في ألمانيا في عام 2024.

وبدأ خليفة يوأخيم لوف عهده بتعليمات واضحة إلى الفريق والطاقم المعاون والاتحاد الألماني حيث قال: " كل واحد يجب أن يعمل بكامل طاقته ويجب أن نخلق مناخا يساعدنا على تشكيل هذا الفريق" مشيرا إلى أن الهدف الأول يتمثل في التأهل بحلول نهاية العام لمونديال كأس العالم في قطر 2022 " ويجب أن يكون واضحا للجميع بأننا نواجه تحديا في المباريات السبع، ونريد أن نجتاز المجموعة ونحن في المركز الأول".

ولم يُدْلْ المدير الفني السابق لبايرن ميونخ بتصريحات محددة حول اللاعبين الذين أعادهم لوف إلى المنتخب مثل توماس مولر وماتس هوملز واكتفى بالقول:" بالطبع فإنني تحدثت مع هذا اللاعب أو غيره، وبالنسبة لي ليس هناك عُمْر معين يقال معه إنه بدءا من هذا العُمْر لا يصلح لاعب ما لأن يكون لاعبا في المنتخب الوطني"، مؤكدا أن الشيء المهم فقط هو الكفاءة.

وسيخوض فليك أولى مبارياته مع المانشافت في ايلول/سبتمبر المقبل أمام ليشتنشتاين وارمينيا وايسلندا في المباريات المؤهلة لكأس العالم.

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