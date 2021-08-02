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أولمبياد: كندا تهزم أميركا وتتأهل إلى نهائي كرة السيدات

من لقاء كندا وأميركا

أولمبياد: كندا تهزم أميركا وتتأهل إلى نهائي كرة السيدات

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طوكيو - د ب أ

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تأهل المنتخب الكندي إلى المباراة النهائية لمنافسات كرة القدم للسيدات بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في العاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد فوزه على نظيره الأميركي، حامل لقب بطولة كأس العالم 1 - صفر.

وسجلت جيسي فليمنغ هدف المباراة الوحيد لكندا في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وكان المنتخب الكندي قد وصل إلى الدور قبل النهائي بعد تغلبه على المنتخب البرازيلي بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسيواجه المنتخب الكندي الفائز من المواجهة الأخرى في الدور قبل النهائي والتي تجمع أستراليا والسويد، فيما ينتظر المنتخب الأميركي الخاسر من تلك المباراة لخوض مواجهة الميدالية البرونزية.

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