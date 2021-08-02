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السويد تلحق بكندا في نهائي كرة القدم للسيدات

السويد
فرحة لاعبات السويد عقب التأهل إلى المباراة النهائية

السويد تلحق بكندا في نهائي كرة القدم للسيدات

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طوكيو - رويترز

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لحقت السويد بكندا في نهائي كرة القدم للسيدات يوم الاثنين عقب تغلبها على أستراليا في نصف النهائي ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.

وكانت السويد فازت بالفضية في أولمبياد ريو قبل خمسة أعوام عقب الهزيمة في النهائي أمام ألمانيا.

وبدأت السويد المواجهة مع أستراليا اليوم بقوة وارتدت كرة لرولفو من العارضة الأسترالية بينما ألغى الحكم هدفا أحرزته الأسترالية سام كير مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد ذلك نجح المنتخب السويدي في التقدم بعد أن أرسلت رولفو كرة مرتدة من الحارسة الأسترالية تيغان ميكاه إلى الشباك لتفشل محاولة أستراليا لبلوغ النهائي الأولمبي للمنافسة لأول مرة.

وقبيل النهاية لعبت أستراليا بعشر لاعبات بعد طرد إيلي كاربنتر لخشونتها تجاه البديلة السويدية لينا هورتينغ بينما كانت تركض نحو مرمى أستراليا.

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