بوكيتينو: الفريق الأفضل خسر مباراة السوبر الفرنسي

اعتبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، أن الفريق الأفضل هو من خسر في مباراة كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم التي أقيمت يوم الأحد، إذ تلقى نادي العاصمة الفرنسية الهزيمة أمام ليل بقيادة مدربه جوسيلين جورفينك ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وفشل الفريق الذي يدربه بوكيتينو، في تحقيق الكأس المحلية الثالثة تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، وذلك بعد أن تلقى الخسارة الثانية على التوالي أمام ليل بنتيجة صفر - 1 ، وهي النتيجة التي أنهت ثمانية أعوام من سيطرة باريس سان جيرمان على كأس السوبر.

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وقال المدرب الأرجنتيني بعد الخسارة: أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل على أرضية الملعب، لكننا فشلنا في استغلال الفرص التي سنحت لنا، ولكي تفوز في كرة القدم أنت بحاجة لتسجيل الأهداف.

وأضاف: هذا موسم جديد وأنا سعيد بسلوك اللاعبين وسنكون أفضل حينما تكتمل صفوفنا، لم تساورني أي شكوك أبدا في اللاعبين، أردنا الفوز اليوم وفعلنا كل شيء من أجل ذلك ودخلنا المباراة باللاعبين المتاحين.

وبرز باريس سان جيرمان بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما ضم كل من الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بالإضافة لقائد ريال مدريد السابق سيرجيو راموس والمغربي أشرف حكيمي والهولندي جورجينو فينالدوم.

وبدون النجم البرازيلي نيمار أو كيليان مبابي، الذي سجل 42 هدفا في 47 مباراة في كل البطولات الموسم الماضي، عانى هجوم باريس سان جيرمان أمام تألق حارس ليل ليو جارديم.