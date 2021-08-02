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جيرو: من السهل جداً التفاهم مع إبراهيموفيتش

جيرو خلال لقاء سابق

جيرو: من السهل جداً التفاهم مع إبراهيموفيتش

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ميلان - رويترز

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أكد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو أنه واثق من قدرته على تشكيل شراكة قوية مع المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في نادي ميلان الإيطالي الذي انتقل إليه قادما من تشيلسي.

ووصف جيرو الانتقال إلى ميلان بأنه خطوة كبيرة بالنسبة له.

ويتوقع أن يتنافس جيرو (34 عاما) مع إبراهيموفيتش على مركز المهاجم الصريح في فريق المدرب ستيفانو بيولي لكنه لا يمانع في تشكيل شراكة هجومية مميزة مع اللاعب السويدي (39 عاما) صاحب الخبرة الكبيرة.

وقال جيرو في مؤتمر صحفي: أنا على قناعة تامة بأنه يمكن أن يكمل كل منا دور الآخر بغض النظر عن خطط اللعب التي سيضعها بيولي. أعتقد أنه من السهل جدا تحقيق التفاهم مع مثل هذا اللاعب.

وأضاف جيرو: إنه لاعب كبير صاحب شخصية كبيرة. وأنا أتطلع لأن أثبت للجميع أن بوسعنا اللعب سويا. لن أقول إنني أريد اللعب في المقدمة أمام الجميع وبيولي هو من سيتخذ القرارات لكن من الجيد أن يكون بوسع المدرب الاعتماد على مهاجمين من نوعيتين مختلفتين.

وأردف جيرو قائلا: يمكننا تحقيق تفاهم جيد فيما بيننا وأن يؤدي كل منا دورا مكملا لدور الآخر.

وأنهى انتقال جيرو إلى ميلان مسيرة طويلة للاعب الفرنسي في الدوري الانجليزي الممتاز استمرت تسعة أعوام.

وخلال وجوده في انجلترا توج جيرو بالكثير من الألقاب كما لعب دورا بارزا في فوز فرنسا بكأس العالم 2018 في روسيا.

وقال عن الانتقال: حان الوقت لاكتشاف بطولة أخرى وثقافة أخرى وبلاد أخرى. حصلت على هذه الفرصة التي كانت بمثابة خيار كبير بالنسبة لي.

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