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عودة ثلاثي ألمانيا إلى تدريبات بايرن ميونخ

نوير خلال الاختبارات الطبية

عودة ثلاثي ألمانيا إلى تدريبات بايرن ميونخ

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ميونخ - د ب أ

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انتظم الثلاثي مانويل نوير وتوماس مولر وغوشوا كيميتش في تدريبات فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم ليصبحوا أحدث اللاعبين الذين يعودون للفريق بعد انتهاء مشاركتهم في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وبعودة الثلاثي اكتمل فريق بايرن قبل أربعة أيام من مواجهة فريق بريمير في كأس ألمانيا.

وكان جوليان ناغلسمان مدرب الفريق منح اللاعبين الثلاثة فترة راحة أطول بعد انتهاء مشاركتهم في يورو 2020.

وكما كان يأمل ناغلسمان، انتظم نيكلاس شوله في التدريبات مع الفريق يوم الاثنين بعد فترة راحة قصيرة بسبب مشكلة في الظهر. ويريد ناغلسمان أن يجهز اللاعبين العائدين مؤخرا في أسرع وقت ممكن.

وقال ناغلسمان :الأمر متعلق بإعطاء اللاعبين التناغم المطلوب.

ولم يفز خليفة هانسي فليك في أربع مباريات ودية خلال فترة الإعداد، حيث خاضها بدون لاعبيه المشاركين في يورو 2020.

ويبدأ بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني يوم 13 أغسطس بمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ.

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