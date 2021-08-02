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ليل يهزم باريس ويفوز بكأس السوبر الفرنسي

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ليل فاز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه

ليل يهزم باريس ويفوز بكأس السوبر الفرنسي

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تل أبيب- د ب أ

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استهل ليل الموسم الكروي الجديد بفرنسا على أفضل وجه بعدما توج بلقب كأس السوبر الفرنسي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه 1 - صفر على باريس سان جيرمان يوم الأحد بملعب "بلومفيلد" في تل أبيب.

ويدين ليل بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه كسيكا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 45، فيما عجز لاعبو سان جيرمان عن تعديل النتيجة طوال الوقت المتبقي من اللقاء.

وبذلك، دون ليل، الذي توج بلقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، اسمه ضمن قائمة الفرق المتوجة بالسوبر الفرنسي، وذلك في ظهوره الثالث بالمسابقة، بعدما سبق له أن خسر اللقب عامي 1955 و2011.

كما كسر ليل احتكار سان جيرمان للبطولة، التي توج بها في النسخ الثمانية الماضية، كما حرمه من الفوز بها للمرة الحادية عشر في تاريخه، ليفشل بذلك فريق العاصمة الفرنسية، الذي فاز بكأس فرنسا في الموسم الماضي، في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق فوزا بالسوبر.

ويبدأ ليل حملة الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي بمواجهة مضيفه ميتز في المرحلة الأولى بالموسم الجديد للمسابقة الأسبوع المقبل، في حين يلعب سان جيرمان مع مضيفه تروا.

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