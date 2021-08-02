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هاري كين يتمرد على توتنهام

هاري كين
المهاجم الإنجليزي هاري كين

هاري كين يتمرد على توتنهام

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لندن - د ب أ

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تغيب هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم عن اختبارات ما قبل الموسم التي أقامها الفريق يوم الاثنين.

وكان من المقرر أن يعود كين لمركز تدريب "هوتسبر واي" للخضوع لفحوص فيروس كورونا عقب فترة الراحة التي استمرت ثلاثة أسابيع عقب مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

ولكن، علمت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أن كين لم يصل في الوقت المتفق عليه، وهو ما جعل مستقبله مع الفريق مثار شك كبير.

ورفض نادي توتنهام، الذي يواجه مانشستر سيتي في اليوم الافتتاحي للموسم الجديد، التعليق.

ويرغب كين "28 عاما" في الرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل المنافسة على البطولات في صفوف أندية أخرى، ولكن مع تبقي ثلاثة أعوام في عقده ، لا توجد نية لدى توتنهام في الاستغناء عنه.

وألمح كين بنهاية الموسم الماضي إنه يود الانضمام لفريق مانشستر سيتي، ولكن بطل الدوري الإنجليزي أشار إلى أنه غير مستعد لدفع ما يقرب من 210 مليون لإغراء مسئولي توتنهام بالجلوس على طاولة المفاوضات.

كما أشارت التقارير إلى أن رغبتهم في ضم جاك غريليش لاعب أستون فيلا ستؤثر على قدرتهم في شراء كين.

وتوجه كين إلى جزر البهاما عقب خسارة المنتخب الإنجليزي لنهائي يورو، ويبدو أنه اتخذ قراره من أجل فرض رحيله على النادي.

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