.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أسينسيو ينقل إسبانيا لمواجهة البرازيل في نهائي كرة القدم

إسبانيا
أسينسيو محتفلاً بعد تسجيله الهدف القاتل في الدقيقة 115

أسينسيو ينقل إسبانيا لمواجهة البرازيل في نهائي كرة القدم

متابع الغاء المتابعة

طوكيو - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني 1 -صفر في الدور قبل النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، قبل أن يسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
7 نصائح ذهبية للتحكم في حجم وجباتك الغذائية 7 نصائح ذهبية للتحكم في حجم وجباتك الغذائية
كوفيد طويل المدى.. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز كوفيد طويل المدى.. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز
الأكثر قراءة
حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
هكذا تضعف المناعة المكتسبة من لقاح فايزر مع مرور الوقت هكذا تضعف المناعة المكتسبة من لقاح فايزر مع مرور الوقت
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
اكتشف المزيد