أسينسيو ينقل إسبانيا لمواجهة البرازيل في نهائي كرة القدم

تأهل المنتخب الإسباني إلى نهائي منافسات كرة القدم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو، وذلك عقب فوزه على نظيره الياباني 1 -صفر في الدور قبل النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين، قبل أن يسجل ماركو أسينسيو هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة 115.

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وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية التي تقام يوم الجمعة المقبل، فيما يلعب المنتخب الياباني مع نظيره المكسيكي على الميدالية البرونزية.